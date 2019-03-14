В українському зоопарку народилися екзотичні тваринки: милі фото

У вінницькому "Подільському зоопарку" в пари сурикатів народилися троє дитинчат. Це перші сурикати, які з’явилися на світ у цьому звіринці.

Зараз вони разом із батьками перебувають у закритому вольєрі. Про це повідомляє vinbazar.com.

"Вінницький зоопарк поповнився новонародженими сурикатами. Пара місцевих ссавців вперше привела потомство після переїзду з польського звіринця. Троє малюків перебувають разом із батьками в закритому вольєрі, який обігрівають за допомогою інфрачервоних ламп", — йдеться в повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у запорізькій області в приватному зоопарку собака вигодовує кинуте мамою тигреня.

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