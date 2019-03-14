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Под Киевом едва не сгорел музей в Пирогово: подробности инцидента

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Из-за сжигания сухой травы жителями близлежащего села под Киевом едва не загорелся Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово.

Как рассказал на личной странице в Facebook сотрудник музея под открытым небом Артем Палиенко, бороться с огнем до приезда пожарных ему пришлось в одиночку. Местных жителей пожар не обеспокоил.

Под Киевом едва не сгорел музей в Пирогово: подробности инцидента

"Отстреляв 15 огнетушителей, и за 1,5 часа работы с лопатами и специальными инструментами на территории музея, ребята потушили пожар на поле НПП "Голосеевский" и в с. Пирогов", – указал он.

Под Киевом едва не сгорел музей в Пирогово: подробности инцидента
Под Киевом едва не сгорел музей в Пирогово: подробности инцидента

Согласно информации, выгорело несколько гектаров территории. Масштабы пожара были весьма опасными и для музея, и для ближайшего села.

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"Никто из жителей Пирогово, которые проезжали мимо, а это машин 10, не остановился помочь, пока я палкой пробовал сбивать огонь и ждал пожарную машину музея. Хотя вы здесь живете. Нормальное общество начинается именно с таких моментов", — указал Палиенко, поблагодарив подоспевших на помощь сотрудников музея.

К своему посту Палиенко добавил несколько фотографий с места событий.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в феврале в оккупированном Симферополе (Крым) произошел крупный пожар на заводе пластмасс. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

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Место
Украина
Тег
пожар
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