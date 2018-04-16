В центре Запорожья вырубят целый парк 

Исполком мэрии Запорожья подписал решение о вырубке парка в центре города.

Документ разрешает вырубку 566 деревьев и 1800 кустарников на участках от проспекта Соборного напротив универмага "Украина" до здания цирка, сообщает "061".

Данные участки находятся в долгосрочной аренде у фирмы "Ленд Девелопмент". Ее бенефициарами являются граждане Кипра, а фактически контролирует депутат городского совета Владимир Кальцев.

С конца 2017 года он активно лоббирует проект строительства торгово-развлекательного центра на данных участках и реконструкции парка им. Пушкина.

Также отмечается, что мэр Запорожья Владимир Буряк оформил себе однодневный отпуск в день подписания документа о вырубке парка.

Как сообщал CityOboz, на Запорожье зацвел крупнейший в Европе кизиловый сад.