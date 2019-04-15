В метро Киева обнаружили героев "Игры престолов": фото

В метро Киева пассажиры обнаружили персонажей сериала "Игра престолов". На станции "Майдан Независимости" 15 апреля ходили аниматоры в костюмах и гриме белых ходоков.

Всем желающим они предлагали примерить корону правителя Семи королевств. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Ксения Призиглей.

"Ехала на работу и возглавила Вестерос", — написала Призиглей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователей Facebook возмутили снимки оболонской набережной, на которой жители города обнаружили измазанные солидолом бордюры и скамейки. Таким образом, пишет автор фотографий Юрий Кир, местные жители борются с шумом по вечерам.

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