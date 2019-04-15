У метро Києва виявили героїв "Гри престолів": фото

У метро Києва пасажири виявили персонажів серіалу "Гра престолів". На станції "Майдан Незалежності" 15 квітня ходили аніматори в костюмах і гримі білих блукачів.

Всім бажаючим вони пропонували приміряти корону правителя Семи королівств. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст Ксенія Призіглей.

"Їхала на роботу і очолила Вестерос", — написала на Призіглей.

Як раніше писав OBOZREVATEL, користувачів Facebook обурили знімки оболонської набережної, на якій жителі міста виявили вимазані солідолом бордюри і лавки. У такий спосіб, пише автор фотографій Юрій Кір, місцеві жителі борються з шумом вечорами.

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