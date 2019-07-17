В Киеве в переходе на Позняках убрали МАФы: фото

В Киеве подземный переход на Позняках очистили от МАФов. Владельцы торговых объектов были заранее предупреждены освободить торговые ролеты и киоски от товара, личных вещей и других материальных ценностей.

Об этом сообщает пресс-служба Дарницкой районной администрации.

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"Ячейки торговли (столы, лотки, ящики, вазы с цветами и т.д.) несут прямую угрозу безопасности пассажиров, поскольку располагаются на путях эвакуации. В случае возникновения чрезвычайной ситуации раскладки с товарами станут преградой для эвакуации пассажиров из подземки на поверхность и могут стать причиной человеческих жертв", - говорится в сообщении.

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в пешеходном переходе возле метро "Университет" демонтировали незаконные МАФы. Все киоски, установленные нелегально и мешающие свободному проходу людей, были разобраны и вывезены.

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