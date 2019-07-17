Главная Новости
Мова Язык
Кияни МедОбоз

/ Новости

В Киеве в переходе на Позняках убрали МАФы: фото

1.2т Читать материал на украинском

В Киеве подземный переход на Позняках очистили от МАФов. Владельцы торговых объектов были заранее предупреждены освободить торговые ролеты и киоски от товара, личных вещей и других материальных ценностей.

Об этом сообщает пресс-служба Дарницкой районной администрации.

В Киеве в переходе на Позняках убрали МАФы: фото

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

Новости
"Вонь, черви, гадюки и мыши": популярный курорт Украины утонул в мусоре. Видеофакт

"Ячейки торговли (столы, лотки, ящики, вазы с цветами и т.д.) несут прямую угрозу безопасности пассажиров, поскольку располагаются на путях эвакуации. В случае возникновения чрезвычайной ситуации раскладки с товарами станут преградой для эвакуации пассажиров из подземки на поверхность и могут стать причиной человеческих жертв", - говорится в сообщении.

В Киеве в переходе на Позняках убрали МАФы: фото

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

В Киеве в переходе на Позняках убрали МАФы: фото

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

В Киеве в переходе на Позняках убрали МАФы: фото

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в пешеходном переходе возле метро "Университет" демонтировали незаконные МАФы. Все киоски, установленные нелегально и мешающие свободному проходу людей, были разобраны и вывезены.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Тема
Kyiv.City
Место
Украина Киев
Тег
МАФы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
4
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Какое, блин, счастье для всех жителей Украины, которые даже понятия не имеют, где этот переход находится )))))))))))) Самая главная новость! День удался!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel