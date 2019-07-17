У Києві в переході на Позняках прибрали МАФи: фото

У Києві підземний перехід на Позняках очистили від МАФів. Власників торгових об'єктів було заздалегідь попереджено звільнити торгові ролети і кіоски від товару, особистих речей та інших матеріальних цінностей.

Про це повідомляє прес-служба Дарницької районної адміністрації.

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"Осередки торгівлі (столи, лотки, ящики, вази з квітами тощо) несуть пряму загрозу безпеці пасажирів, оскільки розташовуються на шляхах евакуації. У разі виникнення надзвичайної ситуації розкладки з товарами стануть перепоною для евакуації пасажирів з підземки на поверхню та можуть стати причиною людських жертв", - йдеться в повідомленні.

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві в пішохідному переході біля метро "Університет" демонтували незаконні МАФи. Всі кіоски, встановлені нелегально і заважаючі вільному проходу людей, були розібрані і вивезені.

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