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У Києві в переході на Позняках прибрали МАФи: фото

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У Києві підземний перехід на Позняках очистили від МАФів. Власників торгових об'єктів було заздалегідь попереджено звільнити торгові ролети і кіоски від товару, особистих речей та інших матеріальних цінностей.

Про це повідомляє прес-служба Дарницької районної адміністрації.

У Києві в переході на Позняках прибрали МАФи: фото

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

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"Осередки торгівлі (столи, лотки, ящики, вази з квітами тощо) несуть пряму загрозу безпеці пасажирів, оскільки розташовуються на шляхах евакуації. У разі виникнення надзвичайної ситуації розкладки з товарами стануть перепоною для евакуації пасажирів з підземки на поверхню та можуть стати причиною людських жертв", - йдеться в повідомленні.

У Києві в переході на Позняках прибрали МАФи: фото

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

У Києві в переході на Позняках прибрали МАФи: фото

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

У Києві в переході на Позняках прибрали МАФи: фото

facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві в пішохідному переході біля метро "Університет" демонтували незаконні МАФи. Всі кіоски, встановлені нелегально і заважаючі вільному проходу людей, були розібрані і вивезені.

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Тема
Kyiv.City
Місце
Україна Київ
Тег
МАФи
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Dell Alex
Dell Alex
Какое, блин, счастье для всех жителей Украины, которые даже понятия не имеют, где этот переход находится )))))))))))) Самая главная новость! День удался!
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