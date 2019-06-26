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У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

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У Києві на Майдані незалежності встановили Залізний трон Сходу, виготовлений із уламків снарядів і військової техніки із зони АТО.

Інсталяція створена запорізьким волонтером за типом Залізного трону з популярного серіалу "Гра престолів". Про це повідомляє УНІАН.

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

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Для українського Залізного трону Сходу використовували снаряди, які не розірвалися, уламки військової техніки та інші елементи, знайдені в зоні проведення АТО.

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

Трон виставили на продаж на благодійному аукціоні й продали в 2016 році. Виручені за нього гроші спрямовані на допомогу українській армії. Інсталяція зберігалася у Запорізькому музеї, але протягом місяця вона виставлятиметься в Києві.

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

У Києві встановили Залізний трон із "Гри престолів": що в ньому незвичайного

unian.net

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Перемоги, 54/1, біля Київського національного економічного університету встановили незвичайний пам'ятник. Так, у столиці з'явилася скульптура, присвячена гривні.

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Теми
Kyiv.CityГра престолів
Місце
УкраїнаКиїв
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