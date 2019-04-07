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У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото

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У Києві в Ботанічному саду ім. Фоміна, який знаходиться біля метро "Університет" розцвіли перші магнолії. Багато жителів міста вже встигли подивитися на квітучі дерева і зробити яскраві фото.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити знімки перших магнолій у Києві.

У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
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Магнолії почали завозити і висаджувати в Києві з 1905 року. У ботсаду Фоміна досі росте дерево магнолії старше 80 років, яке завезли з Німеччини. Воно має охоронний статус пам'ятки природи місцевого значення.

У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото
У Києві розцвіли перші магнолії: яскраві фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, журналіст Максим Іншаков показав Київ з незвичайного ракурсу. Так, він об'єднав сучасні кольорові і старі чорно-білі знімки.

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