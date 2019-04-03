"Это невозможно": украинец с инвалидностью рассказал в сети о проблеме в Одессе

Украинец Анатолий Руденко рассказал о том, как не смог попасть в Одесскую филармонию из-за того, что здание не приспособлено для людей с инвалидностью. Так, по его словам, он неоднократно пытался связаться с представителями филармонии, но те его игнорировали.

Позже ему сказали, что попасть в здание невозможно из-за того, что там нет пандуса. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Facebook: Анатолий Руденко

Далее, он попытался решить проблему, обращаясь в различные инстанции и в результате ему ответили, что попасть в здание невозможно, поскольку коляску никто не сможет поднять по ступеньках.

"Мне сказали, что это невозможно, так как в филармонии работают пожилые люди и никто не сможет поднять коляску по ступенькам. Но еще с самого начала, мне сказали, что это памятник архитектуры и здесь не разрешено делать пандусы. Но у меня вопрос: как тогда во Франции или Испании, люди в колясках могут зайти и посмотреть, что они хотят. Мне кажется, это просто халатность. Так легче. Легче не видеть людей с инвалидностью", - сказал Руденко.

Он добавил, что обратился в Министерство культуры Украины, но ответа пока не последовало.

"Я уже не попал на этот концерт. И может больше никогда в жизни не попаду в филармонию, хотя я там и не был. Я хочу, что люди, такие,как я, не сталкивались с такими проблемами, как я. Я хочу, чтобы что-то решилось", - подытожил мужчина.

Как ране писал OBOZREVATEL, 18-летняя участница вокального шоу "Голос країни" Магдалена Паскар расчувствовала судей проекта своим пением. Молодая девушка, несмотря на то, что является инвалидом и не может самостоятельно ходить, приняла решение бороться на проекте на общих условиях.

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