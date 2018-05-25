В Киеве пройдут бесплатные кинопоказы: расписание

27 мая в Ботаническом саду бесплатно покажут комедию "Стажер" с оскароносными Энн Хэтэуэй и Робертом Де Ниро. Это уже третье кинособытие в рамках Петровская Слобода Cinema Weekend.

Гостей ждет атмосфера теплого майского вечера в кругу друзей за чашечкой кофейного напитка Петровская слобода 3в1 и просмотром любимого фильма. Специальным гостем выступит актер и комик Юрий Ткач. Он поделится историей своего успеха и интересными моментами из жизни.

Кинолюбители могут прийти со своими пледами и карематами, чтобы удобно расположится на поляне или занять удобные места, приготовленные организаторами.

Еще один бонус – весь вечер будет работать специальный бар с бесплатными горячими кофейными напитками 3в1 на любой вкус от ТМ "Петровская слобода".

Напомним, что открытие сезона кинопоказов Петровская Слобода Cinema Weekend состоялось в начале мая в очень атмосферном парке КПИ. Одним из гостей стал Александр Педан, который был в восторге от проекта и с радостью поделился со всеми яркими историями из путешествий.

"Идеальная формула вечернего досуга – это крутой фильм под открытым небом в невероятной компании ярких людей плюс кофейные напитки 3в1. Я кайфовал душой от атмосферы на Cinema Weekend от Петровской слободы", - говорит Александр Педан.

"Просмотр фильмов под открытым небом – это настоящая романтика!, - говорит Ольга Зеневич маркетинг-менеджер ТМ Петровская Слобода. – В Киев вернулась теплая погода и мы снова делаем серию бесплатных кинопоказов на свежем воздухе, которые проходят каждую неделю в самых уютных парках города. Это идеальный досуг абсолютно для всех - хорошее кино в приятной атмосфере и вкусными угощениями от Петровской слободы. А кроме того мы проводим акцию, в которой можно выиграть 10000. Детали на slobodapromo.com.ua".

Итак, показ фильма "Стажер" (2015) состоится в воскресенье, 27 мая, в 20:30, в Национальном ботаническом саду им. Гришко

Фильм рассказывает о 70-летнем Бене Уитакере, который только что вышел на пенсию и, чтобы отвлечься от повседневных мыслей, нашел работу на модном сайте. Слоган фильма "Опыт никогда не стареет" - никогда не поздно начать что-то новое, главное не бояться идти за мечтой, и все равно сколько тебе лет 20 или 70.

Финальный показ Петровская Слобода Cinema Weekend состоится 2 июня в парке им. Шевченко с фильмом "Человек-паук. Возвращение домой".

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