У парках Києва пройдуть безкоштовні кінопокази: розклад

27 травня в Ботанічному саду безкоштовно покажуть комедію "Стажер" з оскароносними Енн Хетеуей і Робертом Де Ніро. Це вже третє кіноподія в рамках Петровська Слобода Cinema Weekend.

На гостей чекає атмосфера теплого травневого вечора в колі друзів за чашкою кавового напою Петровська слобода 3в1 і переглядом улюбленого фільму. Спеціальним гостем виступить актор і комік Юрій Ткач. Він поділиться історією свого успіху і цікавими моментами з життя.

Кіноаматори можуть прийти зі своїми пледами та карематами, щоб зручно розташується на галявині або зайняти зручні місця, приготовані організаторами.

Ще один бонус - весь вечір буде працювати спеціальний бар з безкоштовними гарячими кавовими напоями 3в1 на будь-який смак від ТМ "Петровська слобода".

Нагадаємо, що відкриття сезону кінопоказів Петровська Слобода Cinema Weekend відбулося на початку травня в дуже атмосферному парку КПІ. Одним з гостей став Олександр Педан, який був в захваті від проекту і з радістю поділився з усіма яскравими історіями з подорожей.

"Ідеальна формула вечірнього дозвілля - це крутий фільм під відкритим небом в неймовірній компанії яскравих людей плюс кавові напої 3в1. Я кайфував душею від атмосфери на Cinema Weekend від Петровської слободи", - говорить Олександр Педан.

"Перегляд фільмів під відкритим небом - це справжня романтика !, - каже Ольга Зєнєвіч маркетинг-менеджер ТМ Петровська Слобода. - До Києва повернулася тепла погода і ми знову робимо серію безкоштовних кінопоказів на свіжому повітрі, які проходять щотижня в найзатишніших парках міста. це ідеальний дозвілля абсолютно для всіх - гарне кіно в приємній атмосфері і смачними частуваннями від Петровської слободи. А крім того ми проводимо акцію, в якій можна виграти 10000. Деталі на slobodapromo.com.ua ".

Отже, показ фільму "Стажер" (2015) відбудеться в неділю, 27 травня, о 20:30, в Національному ботанічному саду ім. Гришко

Фільм розповідає про 70-річному Бене Уїтакер, який щойно вийшов на пенсію і, щоб відволіктися від повсякденних думок, знайшов роботу на модному сайті. Слоган фільму "Досвід ніколи не старіє" - ніколи не пізно почати щось нове, головне не боятися йти за мрією, і все одно скільки тобі років 20 або 70.

Фінальний показ Петровська Слобода Cinema Weekend відбудеться 2 червня в парку ім. Шевченко з фільмом "Людина-павук. Повернення додому".

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