В Киеве пройдет выставка фиалок

Киевский городской дом природы приглашает на выставку фиалок "Фиалкин блюз", которая пройдет с 22 по 25 марта.

Как сообщают организаторы мероприятия на странице в Facebook, эта выставка не совсем обычна: к постоянным участникам выставки, любимым комнатным фиалкам, приобщаются воспоминания, история.

"Мы предлагаем вспомнить, как начала свое триумфальное шествие по Европе королева комнатных цветов, так часто называют сенполию. Предложим перелистать страницы старых журналов со статьями селекционеров Берсенева и Макуни. Расскажем историю о том, где именно в Киеве можно было приобрести листочек сортовой сенполии за 30 копеек", - говорится в сообщении.

Также посетители смогут купить различные сорта фиалок, маленькие или взрослые цветущие растения, а также получить консультации по их выращиванию.

Время работы выставки - с 11:00 до 18:00, в воскресенье - до 17:00. Вход свободный.

Как сообщал CityOboz, в Киеве пройдет выставка тюльпанов.