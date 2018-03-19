У Києві пройде виставка фіалок

Київський міський будинок природи запрошує на виставку фіалок "Фіалкін блюз", яка пройде з 22 по 25 березня.

Як повідомляють організатори заходу на сторінці в Facebook, ця виставка не зовсім звичайна: до постійних учасників виставки, улюблених кімнатних фіалок, долучаються спогади, історія.

"Ми пропонуємо згадати, як почала свій тріумфальний хід по Європі королева кімнатних квітів, яку так часто називають сенполію. Запропонуємо перегорнути сторінки старих журналів зі статтями селекціонерів Берсенєва і Макуні. Розповімо історію про те, де саме в Києві можна було придбати листочок сортової сенполії за 30 копійок", - йдеться в повідомленні.

Також відвідувачі зможуть купити різні сорти фіалок, маленькі або дорослі квітучі рослини, а також отримати консультації по їх вирощуванню.

Час роботи виставки - з 11:00 до 18:00, у неділю - до 17:00. Вхід вільний.

Як повідомляв CityOboz, в Києві пройде виставка тюльпанів.