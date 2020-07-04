В Киеве появится новый фонтан на Владимирской горке: Кличко показал видео

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как изготавливают скульптуру Архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке, передает пресс-служба мэра.

"Друзья! О приятном и красивом. Скульпторы уже начали финальный этап работ по изготовлению скульптуры Архистратига Михаила, которая станет частью нового фонтана на Владимирской горке. На днях создали 3D-модель скульптуры из специального "пластилина" и начали ее сканировать. Далее скульптуру будут частями выливать из бронзы и соединять их. А вот основа композиции уже готова", – отметил в заметке к видео Кличко.

Изготовление скульптуры Архистратига Михаила Кlichko.org

Изготовление скульптуры Архистратига Михаила Кlichko.org

По его словам, установят новый фонтан в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором. Проект был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

"Отмечу, что проект – меценатский. Его заказчиком выступает коммунальное предприятие "Спецжитлофонд". А с меценатской инициативой принять участие в создании скульптурной композиции фонтана к городским властям обратилась компания "Лобортас", – сообщил мэр. – Фонтан со скульптурой Архистратига станет уже вторым фонтаном с предусмотренных проектом реконструкции парка "Владимирская горка". Первый установили при выходе из парка на пешеходно-велосипедный мост. Архистратиг Михаил является покровителем Киева. Убежден, новый хороший фонтан с его статуей станет еще одним своеобразным оберегом нашего города и еще одним магнитом для киевлян и гостей столицы", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко вместе с операторами мобильного рынка представил работу 4G в метрополитене города.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!