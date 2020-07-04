В Києві з'явиться новий фонтан на Володимирській гірці: Кличко показав відео

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як виготовляють скульптуру Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці, передає пресслужба мера.

"Друзі! Про приємне і красиве. Скульптори вже розпочали фінальний етап робіт із виготовлення скульптури Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці. Днями створили 3D-модель скульптури зі спеціального "пластиліну" та почали її сканувати. Далі скульптуру будуть частинами виливати з бронзи та з’єднувати їх. А от основа композиції вже готова", – зазначив у дописі до відео Кличко.

Виготовлення скульптури Архистратига Михаїла Кlichko.org

Виготовлення скульптури Архистратига Михаїла Кlichko.org

За його словами, встановлять новий фонтан у верхній частині парку "Володимирська гірка", за Михайлівським Золотоверхим собором. Проект був схвалений консультативною радою з питань охорони культурної спадщини при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

"Зазначу, що проект – меценатський. Його замовником виступає комунальне підприємство "Спецжитлофонд". А з меценатською ініціативою долучитися до створення скульптурної композиції фонтану до міської влади звернулася компанія "Лобортас", – повідомив мер. – Фонтан зі скульптурою Архистратига стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку "Володимирська гірка". Перший встановили при виході з парку на пішохідно-велосипедний міст. Архистратиг Михаїл є покровителем Києва. Переконаний, новий гарний фонтан із його скульптурою стане ще одним своєрідним оберегом нашого міста і ще одним магнітом для киян і гостей столиці", – зазначив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці Віталій Кличко разом з операторами мобільного ринку презентував роботу 4G у метрополітені міста.

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