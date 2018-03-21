В Киеве откроется ТРЦ Smart Plaza Polytech

В Киеве на проспекте Победы 4 апреля состоится открытие нового торгового-развлекательного центра Smart Plaza Polytech общей площадью 25 тыс. кв. м.

Как сообщает "СтройОбзор", лизинговые работы в ТРЦ полностью завершены, объект заполнен арендаторами на 100%.

В частности, в состав арендаторов Smart Plaza Polytech входят такие операторы, как продовольственный супермаркет "Сильпо" в новом формате, двухуровневый фасадный ресторан KFC.

Также в нем будут магазины Bershka, Pull and Bear, Intimissimі, Calzedonia, Anabel Arto, Samsung, Aurum, Triumph, двухэтажная Eva, магазин электроники "Алло", универмаг украинского производителя Goldi и другие.

Как сообщал CityOboz, в Киеве отремонтируют шесть кинотеатров.