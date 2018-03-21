У Києві відкриється ТРЦ Smart Plaza Polytech

У Києві на проспекті Перемоги 4 квітня відбудеться відкриття нового торгового-розважального центру Smart Plaza Polytech загальною площею 25 тис. кв. м.

Як повідомляє "СтройОбзор", лізингові роботи в ТРЦ повністю завершені, об'єкт заповнений орендарями на 100%.

Зокрема, до складу орендарів Smart Plaza Polytech входять такі оператори, як продовольчий супермаркет "Сільпо" в новому форматі, дворівневий фасадний ресторан KFC.

Також в ньому будуть магазини Bershka, Pull and Bear, Intimissimі, Calzedonia, Anabel Arto, Samsung, Aurum, Triumph, двоповерхова Eva, магазин електроніки "Алло", універмаг українського виробника Goldi та інші.

Як повідомляв CityOboz, в Києві відремонтують шість кінотеатрів.