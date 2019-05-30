В Киеве отреставрируют Центральный гастроном: как он будет выглядеть

В центре Киева на Крещатике отреставрируют здание Центрального гастронома, который сильно пострадал во время пожара в 2017 году. По словам одного из авторов проекта Николая Вихарева, здание останется трехэтажным, в нем сохранят весь исторический фасад.

Реставрационно-строительные работы могут начаться уже через полгода. Под зданием гастронома обустроят паркинг, пишет "Українська правда".

Улица Крещатик с отреставрированным Центральным гастрономом facebook.com/akb.viharev

"По закону мы восстанавливаем то, что сгорело. Под баннерами сейчас сохранился старый фасад. Он целый. У нас есть исследования его, все анализы. И мы его подвесим на металле, сделаем укрепления, но это будет старая облицовка. Все стены, балкончики – все реставрируется", - рассказал Вихарев.

Проект отреставрированного Центрального гастронома facebook.com/akb.viharev

Он отметил, что на балконах здания сохранилась историческая металлическая ковка.

"Там ковка та, что 100 лет назад была, фасад тот же сохранился. Единственное, что сто лет назад в витринах были деревянные вставки, но они потеряны еще где-то с 30-х годов. А так киевляне увидят то же, что было 100 лет назад", - рассказал архитектор.

Каким будет Центральный гастроном facebook.com/akb.viharev

Внутри Центральный гастроном тоже преобразится.

"Это будет светлый торговый центр с кафешками, внутренним двориком и общественным пространством. И еще фишка, которой мы как архитекторы гордимся, что та часть, которая не относится к старой усадьбе, она там на заднем фоне здания, там будет плоская крыша с большой смотровой площадкой, с которой можно будет видеть панораму всего Крещатика. А летом там будут выносить столики от кафе и там можно будет посидеть", - рассказал Вихарев.

Проект реставрации Центрального гастронома facebook.com/akb.viharev

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр культуры Евгений Нищук заявил, что участок найденной древней улицы времен Киевской Руси на Почтовой площади в Киеве признан памятником национального значения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 мая.

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