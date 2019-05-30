У Києві відреставрують Центральний гастроном: як він буде виглядати

У центрі Києва на Хрещатику відреставрують будинок Центрального гастроному, який сильно постраждав під час пожежі в 2017 році. За словами одного з авторів проекту Миколи Віхарева, будівля залишиться триповерховою, в ній збережуть весь історичний фасад.

Реставраційно-будівельні роботи можуть початися вже через півроку. Під будівлею гастроному облаштують паркін, пише "Українська правда".

Вулиця Хрещатик з відреставрованим Центральним гастрономом facebook.com/akb.viharev

"По закону ми відновлюємо те, що згоріло. Під банерами зараз зберігся старий фасад. Він цілий. У нас є дослідження його, всі аналізи. І ми його підвісимо на металі, зробимо укріплення, але це буде старе облицювання. Усі стіни, балкончики – усе реставрується", - розповів Віхарєв.

Проект відреставрованого Центрального гастроному facebook.com/akb.viharev

Він зазначив, що на балконах будівлі збереглася історична металева кування.

"Там ковка та, що 100 років тому була, фасад той же зберігся. Єдине, що сто років тому там у вітринах були дерев'яні вставки, але вони загублені ще десь з 30-х років. А так кияни побачать те саме, що було 100 років тому", - розповів архітектор.

Яким буде Центральний гастроном facebook.com/akb.viharev

Усередині Центральний гастроном теж зміниться.

"Це буде світлий торгівельний центр з кафешками, внутрішнім двориком і громадським простором. І ще фішка, якою ми, як архітектори пишаємось, що та частина, яка не відноситься до старої садиби, вона там на задньому фоні будівлі, там буде пласка покрівля з великим оглядовим майданчиком, з якого можна буде бачити панораму всього Хрещатика. А влітку там виноситимуть столики від кафе і там можна буде посидіти", - розповів Віхарєв.

Проект реставрації Центрального гастроному facebook.com/akb.viharev

Як раніше писав OBOZREVATEL, міністр культури Євген Нищук заявив, що ділянку знайденої древньої вулиці часів Київської Русі на Поштовій площі в Києві визнано пам'яткою національного значення. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 22 травня.

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