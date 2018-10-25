В Киеве отравили более 400 деревьев: подробности инцидента

В Киеве рядом со станцией метро "Лесная" неизвестные уничтожили более 400 сосен. Деревья в квартале между улицей Киото, Броварским проспектом и гипермаркетом "Леруа Мерлен", усохли одновременно, всего за одну ночь.

В каждой сосне просверлено отверстие, в которое залили яд. Об этом заявляет эколог Игорь Кирикевич в эфире Громадського радіо.

"В деревьях просверлены отверстия, вероятно дрелью или шуроповертом. По словам лесников, туда заливали ядовитые вещества, арборициды, которые убивают деревья. Это что-то вроде гербицидов, которыми травят сорняки. Дырки запечатывали замазкой, пластилином, чтобы жидкость не испарялась", - рассказал Кирикевич.

Отмечается, что участок леса стала рыжего цвета в июне, а сейчас все деревья погибли одновременно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в Голосеевском районе местные жители зафиксировали массовый мор птиц на озере.