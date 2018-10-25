У Києві отруїли більше 400 дерев: подробиці інциденту

У Києві поряд зі станцією метро "Лісова" невідомі знищили понад 400 сосен. Дерева у кварталі між вулицею Кіото, Броварським проспектом і гіпермаркетом "Леруа Мерлен", всохли одночасно, лише за одну ніч.

У кожній сосні просвердлений отвір, в який залили отруту. Про це заявляє еколог Ігор Кірікевич в ефірі Громадського радіо.

"У деревах просвердлені отвори, ймовірно дрилем або шуроповертом. За словами лісівників, туди заливали отруйні речовини, арборициди, які вбивають дерева. Це щось на зразок гербіцидів, якими труять бур'яни. Дірки запечатували замазкою, пластиліном, щоб рідина не випаровувалася", — розповів Кірікевич.

Зазначається, що ділянка лісу стала рудого кольору в червні, а зараз усі дерева загинули одночасно.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві в Голосіївському районі місцеві жителі зафіксували масовий мор птахів на озері.