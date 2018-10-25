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У Києві отруїли більше 400 дерев: подробиці інциденту

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У Києві поряд зі станцією метро "Лісова" невідомі знищили понад 400 сосен. Дерева у кварталі між вулицею Кіото, Броварським проспектом і гіпермаркетом "Леруа Мерлен", всохли одночасно, лише за одну ніч.

У кожній сосні просвердлений отвір, в який залили отруту. Про це заявляє еколог Ігор Кірікевич в ефірі Громадського радіо.

У Києві отруїли більше 400 дерев: подробиці інциденту
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"У деревах просвердлені отвори, ймовірно дрилем або шуроповертом. За словами лісівників, туди заливали отруйні речовини, арборициди, які вбивають дерева. Це щось на зразок гербіцидів, якими труять бур'яни. Дірки запечатували замазкою, пластиліном, щоб рідина не випаровувалася", — розповів Кірікевич.

У Києві отруїли більше 400 дерев: подробиці інциденту

Зазначається, що ділянка лісу стала рудого кольору в червні, а зараз усі дерева загинули одночасно.

У Києві отруїли більше 400 дерев: подробиці інциденту

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві в Голосіївському районі місцеві жителі зафіксували масовий мор птахів на озері.

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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А, ну все. Кто-то что-то там построит.
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