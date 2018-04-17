В Киеве открылся бар-психолог Za#balo

В Киеве в Подольском районе открылся Za#balo BAR - первый бар-психолог, как для тех, кто в нем работает, так и для гостей.

"У каждого в жизни были критические моменты, после которых думаешь, ну как же меня все. Было? Мы об этом и для этого", - отмечается на странице бара в Facebook.

Пока заведение работает в режиме тестового предоткрытия для всех желающих.

Za#balo BAR, Facebook

Za#balo BAR, Facebook

Za#balo BAR, Facebook

Кафе находится по адресу: улица Хорива, 43/23.

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