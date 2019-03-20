В Киеве нашли 70-летнюю актрису, живущую в переходе

В центре Киева в подземном переходе на станции метро "Майдан Незалежности" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична.

Пожилая женщина спит на куске картона, а из вещей у нее только одеяла, которые принесли неравнодушные киевляне, пишет "Сегодня".

Скриншот из видео

Бабушка рассказывает, что сидит в переходе, потому что потерялась.

"Что-то не сосчитала время правильно. Выскочила. И разминулась с внуком", – сообщила пожилая женщина.

Скриншот из видео

С здоровьем старушки все хорошо, но она отказывается уходить из перехода или домой, поскольку ждет свою дочь. По адресу, который называет старушка – загроможденная квартира, в которой никого нет. Соседи рассказали, что дочь пенсионерки умерла пять лет назад, а сама она психически больна.

Скриншот из видео

Зять Валентины Никитичны Александр рассказал, что до 91-го года она работала актрисой в театре, а потом стала периодически исчезать из дома.

"Жена моя ходила, я с женой ходил, вот опять два года назад по инстанциям. Никому это уже неинтересно. Болеет да болеет", – уточнил мужчина, добавив, что заставить ее лечиться он не может.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Мелитополе родители чуть не заморили голодом собственного сына, которому нет еще и двух лет. Сейчас Даниил находится в больнице, куда его доставили социальные службы. По словам медиков, ребенок был в ужасном состоянии – истощен, голоден и немыт.

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