У Києві знайшли 70-річну актрису, яка живе в переході

У центрі Києва в підземному переході на станції метро "Майдан Незалежності" вже місяць живе 70-річна пенсіонерка Валентина Микитівна.

Літня жінка спить на шматку картону, а з речей у неї тільки ковдри, які принесли небайдужі кияни, пише "Сьогодні".

Скріншот із відео

Бабуся розповідає, що сидить у переході, тому що загубилася.

"Щось не порахувала час правильно. Вискочила. І розминулася з онуком", – повідомила літня жінка.

Скріншот із відео

Зі здоров'ям бабусі все добре, але вона відмовляється йти з переходу або додому, оскільки чекає свою доньку. За адресою, яку називає старенька – захаращена квартира, в якій нікого немає. Сусіди розповіли, що донька пенсіонерки померла п'ять років тому, а сама вона психічно хвора.

Скріншот із відео

Зять Валентини Микитівни Олександр розповів, що до 91-го року вона працювала актрисою в театрі, а потім стала періодично зникати з дому.

"Дружина моя ходила, я з дружиною ходив, ось знову два роки тому по інстанціях. Нікому це вже не цікаво. Хворіє та хворіє", – уточнив чоловік, додавши, що змусити її лікуватися він не може.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Мелітополі батьки мало не заморили голодом власного сина, якому немає ще й двох років. Зараз Данило перебуває у лікарні, куди його доставили соціальні служби. За словами медиків, дитина була в жахливому стані.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся