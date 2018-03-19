В Киеве можно будет оформить рекламные вывески онлайн 

Управление по вопросам рекламы Киевской городской госадминистрации планирует уже в ближайшее время внедрить онлайн-сервис оформления вывесок.

По словам начальника управления Александра Смирнова, рабочий орган в течение 10 дней будет принимать решение о соответствии или несоответствии вывески и информировать заявителя.

Он рассказал, что принцип работы будет таким же, как и при обычной подаче заявлений.

В частности, предприниматель оставляет заявление о размещении вывески и пакет необходимых документов только уже в электронном виде, а поездка в разрешительный центр не является обязательной.

Вход в систему будет осуществляться с помощью личной электронной цифровой подписи.

Ресурс позволит отслеживать статус заявки. Если вывеска не соответствует требованиям прядка размещения вывесок, в сообщении будет указываться несоответствия, рекомендации и сроки по их устранению.