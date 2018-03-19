У Києві можна буде оформити рекламні вивіски онлайн

Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації планує вже найближчим часом запровадити онлайн-сервіс оформлення вивісок.

За словами начальника управління Олександра Смирнова, робочий орган протягом 10 днів буде приймати рішення про відповідність або невідповідність вивіски і інформувати заявника.

Він розповів, що принцип роботи буде таким, як і при звичайній подачі заяв.

Зокрема, підприємець залишає заяву про розміщення вивіски і пакет необхідних документів тільки вже в електронному вигляді, а поїздка в дозвільний центр не є обов'язковою.

Вхід в систему буде здійснюватися за допомогою особистого електронного цифрового підпису.

Ресурс дозволить відстежувати статус заявки. Якщо вивіска не відповідає вимогам прядка розміщення вивісок, в повідомленні буде вказуватися невідповідніcть, рекомендації і терміни по їх усуненню.