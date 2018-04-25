В Харькове волонтеры будут пристраивать бездомных животных

В Харькове 28 апреля волонтеры возобновляют акцию в защиту бездомных животных "Спасая жизнь - обретаешь друга".

Как сообщили в центре спасения диких, экзотических и домашних животных "Добрый дом Фельдман Экопарк", палатки зоозащитников будут стоять до наступления холодов в двух местах – на территории самого экопарка и возле выхода со станции метро "Центральный рынок".

Там волонтеры, а также хозяева, у любимцев которых родились малыши, будут предлагать всем желающим открыть свое сердце и взять в свой дом котенка, щенка и морскую свинку. Все они осмотрены ветеринаром и привиты.

"Эта акция уже доказала свою эффективность: в прошлом году зоозащитники в среднем за выходные пристраивали около 25 домашних животных", — рассказала руководитель "Доброго дома" Ирина Подвойская.

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