В Харькове с запуганным приемной мамой подростком работают психологи

Подросток, который сбежал от приемной мамы из-за психологического насилия и угроз, находится в Харьковском областном приюте для несовершеннолетних "Гармония", где получает помощь психологов. Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Харьковской облгосадминистрации Павел Федосенко.

По его данным, в учреждении с парнем также находится родная бабушка, которую разыскали волонтеры.

15-летний Денис, сбежавший от приемной мамы

"Волонтеры нашли бабушку парня, сейчас она находится с ним в "Гармонии" и, с большой долей вероятности, станет его опекуном. Сейчас с Денисом работают психологи - ему действительно нужно помощь в социализации", - отметил Федосенко.

Он также уточнил, что приемная мама, о зверствах которой рассказали в социальных сетях волонтеры, не имеет детского дома семейного типа. Но действительно является опекуном нескольких детей.

При этом 15-летний "Денис в новой семье пробыл 28 дней, за это время опекун сделала ему паспорт, устроила в школу и достала путевку на отдых".

Завладеть домом, который остался Денису от матери в наследство, опекун не смогла бы при всем желании, заверяет Федосенко, так как дом принадлежит нескольким собственникам.

Напомним, харьковские волонтеры сообщили в социальных сетях, что жительница Богодухова устраивает приемных детей работать на лесопилку или стройку, морально издевается над детьми, а также "руководит" их избиениями со стороны старшего сына.

После побега Денис получал угрозы в сообщениях, в частности, его обещали "закрыть в дурдом" или поместить в "самый страшный и зверский интернат".

Дать правовую оценку озвученным фактам должна полиция.

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