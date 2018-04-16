Под Харьковом приемная мать-садистка пытала и запугивала детей

В Харьковской области в детском доме семейного типа подростков заставляют вкалывать на тяжелых работах, запугивают и избивают. Все это делает вместе со старшим сыном жительница Богодухова, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Зоя Мельник.

Последней жертвой такого "воспитания" едва не стал 15-летний Денис, у которого 2 февраля 2018 года умерла мама. Мальчик остался круглым сиротой, и пока находился в больнице (до решения его дальнейшей судьбы), его навещала женщина, предложившая взять над ним опеку. Парень доверился ей, но вскоре горько пожалел. В начале апреля, не выдержав постоянного психологического и морального насилия, Денис сбежал. Приемная мама шлет ему угрозы в сообщениях, обещая "закрыть в дурдом" или поместить в "самый страшный и зверский интернат".

"Денис остался круглой сиротой. Тут же его начала навещать некая Денчик Надежда Филипповна, которая в г. Богодухове Харьковской области держит детский дом семейного типа. Денис ей доверился и решил к ней пойти жить, но вскоре очень пожалел. Как рассказал Денис, Надежда Филипповна берет под опеку только мальчиков - подростков, которых на лето устраивает работать на лесопилку или стройку, половину зарплаты детей забирает себе. Два мальчика, о которых известно Денису, от приемной матери убежали. Денису она рассказывала что отправила их в психиатрическую больницу (запугивает видимо таким образом детей, чтоб не сбежали).

Детей избивает старший приемный сын, руководит избиением приемная мать", - рассказала волонтер Зоя Мельник.

Такое рьяное желание взять мальчика под опеку волонтеры объясняют тем, что у несовершеннолетнего парня есть родительский дом в Богодухове.

"Надежда Филипповна очень жаждет получить документы на дом в Богодухове, который остался Денису от мамы, рассказывала ему что нужно его продать, Денису при этом обещает купить квартиру. Насколько мне известно, на Дениса сейчас оказывается психологическое давление со стороны тех, кто должен его защищать - убеждают никуда не обращаться и никому ничего не рассказывать", - бьет тревогу волонтер, которая уже написала заявление в Службу по делам детей и в Главное управление Нацполиции в Харьковской области с требованием защитить парня и привлечь к ответственности приемную маму.

На ситуацию уже обратили внимание чиновники Харьковской ОГА. CityOboz также будет следить за дальнейшим развитием событий.

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