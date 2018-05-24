У Харкові з'явиться унікальний мурал з Кузьмою Скрябіним. Фотофакт

У центрі Харкова, на стіні будинку біля філармонії художники малюють мурал розміром близько 90 кв. м з Кузьмою Скрябіним. Про це повідомляє "Міський дозор".

Малюнок відтворюють з унікальної фотографії в рамках фестивалю "Мура-фест 2018".

dozor.kharkov.ua

"Ідея портрета належить нам. Її дуже активно підтримали люди, яким небайдужа доля портрета Кузьми. У нас в місті велика кількість людей, які вважають його своїм другом, деякі знайомі були особисто з ним, багато хто знайомий з його творчістю", - говорить Андрій Пальваль , технічний директор групи художників.

За словами Пальваля, фотографію, з якої малюють мурал, створили в рамках фотосесії, яку Скрябін робив в Харкові. Люди, які її надали, були знайомі з музикантом особисто.

dozor.kharkov.ua

"Місце вибирали з кількох факторів. По-перше, тут поруч філармонія, де завжди звучить музика, і Кузьма був музикантом, а по-друге, фасад будівлі відремонтовано та пофарбовано, а це,запорука того, що робота протримається близько десяти років ", - розповів художник.

Як уточнюється, творці мурала працюють аерозольними фарбами в балончиках. Всього знадобиться близько 150 балончиків. Процес триватиме п'ять днів.

dozor.kharkov.ua

Це вже друга робота, яку створюють у рамках фестивалю. Першу малював відомий британський художник. Як писав CityOboz, це був 3D-мурал у вигляді кролика в районі станцій метро "Університет". Малюнки будуть ще, а хто їх буде виконувати, організатори фестивалю поки що тримають в секреті.