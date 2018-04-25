В Днепре запретили вылов бездомных котов

В Днепре будут пускать бездомных кошек на чердаки и в подвалы для истребления грызунов.

Отлавливать бездомных котиков коммунальным службам запрещено, только для обследования на наличие заболеваний, стерилизации и вакцинации или для передачи новым хозяевам.

Такое решение поддержали депутаты горсовета, выполнив просьбу жителей города, которые обратились с соответствующей петицией.

Новости В Харькове волонтеры будут пристраивать бездомных животных

Если у жителей будут возникать жалобы на пушистиков, то на них будут реагировать, в том числе и общественные зоозащитные организации.

В решении также говорится, что коммунальные жилищные предприятия должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и предотвращать изоляцию там котов.

На CityOboz вы также можете узнать и приютить котов и собак Киева, которые ищут дом.