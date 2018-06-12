У Дніпрі відкривають безкоштовний кінотеатр під відкритим небом

У Дніпрі в парку імені Лазаря Глоби відкривається кінотеатр під відкритим небом.

Як повідомляє "Інформатор", фільми показуватимуть щодня о 20:30 з 12 червня по 1 липня.

Так, першим покажуть фільм "Їсти, молитися, кохати" 12 липня, ще раз стрічку представлять 25 червня.

Повний розклад фільмів:

"Щоденник пам'яті" - 13 червень 1 липня;

"Французький поцілунок" - 14, 26 червня;

"Сніданок у Тіфані" - 15, 30 червня;

"Ноттінг Хілл" - 16, 24 червня;

"День бабака" - 17, 27 червня;

"Вам лист" - 18, 23 червня;

"Хороший рік" - 19, 22 червня;

"Щоденник Бріджит Джонс" - 20, 28 червня;

"Ця божевільна любов" - 21, 29 червня.

На кінопоказ можна прийти зі своєю їжею і напоями.

Як повідомляв CityOboz, вийшов перший трейлер фільму з Леді Гагою і Бредлі Купером.