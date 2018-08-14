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Влаштували самосуд, а потім побилися: відео розправи над злодієм у Запоріжжі

27.5тЧитати новину російською

На одному з пляжів у Запоріжжі люди "на гарячому" спіймали злодія і влаштували йому самосуд. Коли п'яний зловмисник намагався втекти зі здобиччю, його зловили і почали бити.

Грабіжникові завдавали ударів руками і ногами. Багато хто з відпочивальників намагалися зупинити розлючених людей, які в підсумку побилися між собою, пише gazeta.zp.ua.

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На відео видно, як злодієві завдають ударів ногами. При цьому, коли чоловіка, який бив злочинця, спробували зупинити він влаштував бійку з іншими відпочивальниками.

Обережно! На відео звучить нецензурна лексика.

Нагадаємо, як раніше писав CityOboz, у Запоріжжі на журналістів, які вели антикорупційне розслідування, напали працівники Запорізького обласного медичного центру серцево-судинних захворювань.

Тема
Zaporizhzhia.City
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Хутор, помойка, пьянь, воровство - угадай место без навигатора с трёх раз.
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