Влаштували самосуд, а потім побилися: відео розправи над злодієм у Запоріжжі

На одному з пляжів у Запоріжжі люди "на гарячому" спіймали злодія і влаштували йому самосуд. Коли п'яний зловмисник намагався втекти зі здобиччю, його зловили і почали бити.

Грабіжникові завдавали ударів руками і ногами. Багато хто з відпочивальників намагалися зупинити розлючених людей, які в підсумку побилися між собою, пише gazeta.zp.ua.

На відео видно, як злодієві завдають ударів ногами. При цьому, коли чоловіка, який бив злочинця, спробували зупинити він влаштував бійку з іншими відпочивальниками.

Обережно! На відео звучить нецензурна лексика.

Нагадаємо, як раніше писав CityOboz, у Запоріжжі на журналістів, які вели антикорупційне розслідування, напали працівники Запорізького обласного медичного центру серцево-судинних захворювань.