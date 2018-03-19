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Український ведучий засвітився на селфі Вікторії Бекхем

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Український телеведучий Анатолій Анатоліч потрапив на фотографію дизайнера та дружини знаменитого футболіста Вікторії Бекхем.

Знімок, який був зроблений в примірочній бутика Victoria Beckham, Вікторія опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На ньому вона приміряє речі з нової колекції власного бренду.

Анатолій Анатоліч перепостив фото в свій аккаунт і написав: "Випадково потрапив в кадр до Вікторії Бекхем. Он я з телефоном. Тільки Девіда Бекхема не відзначайте. Не хочу цих розборок".

Відзначимо, телеведучий родом з Дніпропетровської області, на даний момент живе в Києві.

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Тема
Dnipro.City
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