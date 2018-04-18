Украинские учителя поборются за 250 тыс. грн

Все украинские учителя средней школы могут подать заявку на участие в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, которая уже во второй раз пройдет в Украине. Номинировать своего учителя также смогут простые украинцы.

"Наша цель – акцентировать на важности профессии учителя для будущего Украины и поднять ее престиж. Именно поэтому, кроме поездки в Дубай на Global Education and Skills Forum 2019, мы в этом году увеличиваем призовой фонд со 100 000 гривен до 250 000, которые получит победитель Global Teacher Prize Ukraine", - говорит Зоя Литвин, глава жюри премии Global Teacher Prize Ukraine.

Лилия Гриневич, Наталья Гладких, Зоя Литвин

Литвин напомнила также, что в 2017 году национальная премия собрала 2500 номинаций и 632 заявки со всех областей страны. С пятеркой лучших педагогов-новаторов встречался президент Украины, а победитель Global Teacher Prize Ukraine Паул Пшеничка попал в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев" (тогда впервые за 26 лет независимости в таком рейтинге оказался педагог).

В этом году лучшего учителя Украины выберут среди десятков финалистов, которые получат год бесплатного обучения от общественной организации "Освитория".

Заполнить анкету участника или номинировать учителя можно на официальном сайте премии до 15 июля.

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