Українська школярка повернула 150 тисяч гривень: мережа в захваті

Школярка з Трускавця Андріана Дзюбайло зворушила мережу добрим вчинком. Так, повертаючись зі змагань із боротьби, вона знайшла сумку, в якій було 150 тис. грн. Дівчинка розшукала власника грошей і повернула йому втрачене.

Користувачі мережі зазначили, що Адріана молодець і це був правильний вчинок. Про це повідомили на сторінці відділення НОК України у Львівській області у Facebook.

За добрий вчинок дівчинку нагородили Кубком гідності. Крім того, цього ж дня вона стала чемпіонкою у вазі до 37 кг на турнірі з вільною боротьби.

"Молодець!", "Ти наше майбутнє", "Супер", — написали в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, користувачів мережі зворушила історія про дітей, які знайшли три тисячі гривень і повернули їх власнику. Ситуація сталася на столичних Позняках.

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