Украина – Болгария: анонс матча отбора на баскетбольный турнир Олимпиады-2024

Мужская сборная Украины по баскетболу в субботу, 12 августа, стартует на пре-олимпийском квалификационном турнире. Под руководством тренера Виталия Степановского "сине-желтые" выступят на турнире в Стамбуле, где на групповом этапе сразятся с болгарами, турками и исландцами.

Видео дня

Первым соперником нашей команды станет Болгария. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария. Начало – 17:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

Украинские любители баскетбола смогут поддержать сборную благодаря прямой трансляции на телеканале Xsport.

Также игру можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА – БОЛГАРИЯ

Фаворитом поединка в Стамбуле считается украинская национальная команда. Ставки на ее победу с учетом возможного овертайма принимаются с коэффициентом 1,55. Показатели на успех наших соперников достигают уровня 2,46

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Зотов, Ковляр, Тыртышник, Мишула, Крутоус, Войналович, Бобров, Чумаков, Петров, Кравцов, Пустовой.

Болгария: Стоилов, А. Иванов, Симеонов, Йинг, Димитров, Йорданов, Алипиев, П. Иванов, Бачев, Карамфилов, Костадинов, Стоименов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Виталий Степановский, главный тренер сборной Украины:

– Сборная Болгарии тоже хорошая команда. Думаю, это будет интересный турнир, ведь команды до последнего будут сохранять шансы попасть на Олимпийские игры. Все сборные постараются максимально ответственно подойти к этому турниру, вызвать сильнейших игроков в состав и попытаться использовать свой шанс.

Росен Барчовски, главный тренер сборной Болгарии:

– Мы провели четыре контрольных встречи перед Украиной. Я думаю, что мы сделали все, что нужно в плане подготовки. Украина – очень сильная команда, Исландия тоже. Мы – аутсайдеры. Надеюсь, что тот факт, что мы находимся в очень хорошем игровом ритме, поможет нам. Моя мечта – выйти из группы.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2011

Украина – Болгария – 67:56 (16:14, 18:11, 19:13, 14:18)

Евротур-2012

Болгария – Украина – 65:82 (24:12; 8:18; 12:24; 21:28)

Евробаскет-2017. Отбор

Украина – Болгария – 79:69 (17:10, 25:15, 21:22, 16:22)

Болгария – Украина – 67:72 (18:16, 11:19, 15:20, 23:17)

ФОРМАТ И РЕГЛАМЕНТ

Пре-олимпийский квалификационный турнир включает в себя две группы по четыре команды. Два лучших коллектива выйдут в плей-офф, в котором победитель получит путевку на отборочный турнир на Игры в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к первому этапу отбора на Олимпиаду-2024 украинские баскетболисты провели четыре спарринга. Под руководством нового главного тренера Виталия Степановского "сине-желтые" сначала проиграли Литве, затем обыграли шведов, нанесли поражение израильтянам и провели секретный спарринг с Нидерландами с неожиданной концовкой.

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