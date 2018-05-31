У берегов Одессы заметили дельфинов

В акватории Черного моря в Одессе заметили стаю дельфинов, которая подплыла к берегам Отрады.

Красивых животных увидела фотохудожница Ольга Богданова, сообщает 048.ua. Она фотографирует каждый одесский рассвет на берегу моря. И недавно ей посчастливилось увидеть на восходе солнца спины стаи дельфинов, которые резвились на волнах.

Новости У берегов Бердянска засняли редких дельфинов

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Напомним, в начале мая на пляже национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) нашли мертвого дельфина.

По словам эколога, такая безответственность и безнаказанность браконьеров, которые убивают дельфинов, может привести к полному исчезновению этих животных из Черного моря.

Как сообщал CityOboz, в акватории Азовского моря возле Бердянска заметили дельфинов, которые приплывают сюда за едой.