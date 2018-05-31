Біля берегів Одеси помітили дельфінів

В акваторії Чорного моря в Одесі помітили зграю дельфінів, яка підпливла до берегів Відради.

Красивих тварин побачила фотохудожниця Ольга Богданова, повідомляє 048.ua . Вонафотографує кожен одеський світанок на березі моря. І нещодавно їй пощастило побачити на сході сонця спини зграї дельфінів, які гралися на хвилях.

Новини Біля берегів Бердянська зняли рідкісних дельфінів

048.ua

Нагадаємо, на початку травня на пляжі національного природного парку "Тузловські лимани" (Одеська область) знайшли мертвого дельфіна.

За словами еколога, така безвідповідальність і безкарність браконьєрів, які вбивають дельфінів, може призвести до повного зникнення цих тварин з Чорного моря.

Як повідомляв CityOboz, в акваторії Азовського моря біля Бердянська помітили дельфінів, які припливають сюди за їжею.