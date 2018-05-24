Танцевальный баттл на фонтанах устроят в Запорожье

В Запорожье в танцевальном баттле сойдутся 200 участников городского молодежного фестиваля URBAN FEST "Dance Battle".

По информации управления по работе с молодежью и семьей Запорожского горсовета, 26 мая на каскаде фонтанов "Радуга" соберутся представители танцевальной субкультуры: профессионалы и любители современного танцевального искусства.

Формат фестиваля представляет собой классические танцевальные дуэли, все участники будут распределены по уровню подготовки, среди которых Pro и Beginners, а также по стилям танца - HipHop, House, DanceHall, Breaking.

Танцоры смогут принять участие в нескольких стилистических категориях одновременно.

Когда: 26 мая, 15.00.

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