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Танцювальний батл на фонтанах влаштують в Запоріжжі

2.1тЧитати новину російською

У Запоріжжі в танцювальному баттлі зійдуться 200 учасників міського молодіжного фестивалю URBAN FEST "Dance Battle".

За інформацією управління по роботі з молоддю та сім'єю Запорізької міськради, 26 травня на каскаді фонтанів "Райдуга" зберуться представники танцювальної субкультури: професіонали і аматори сучасного танцювального мистецтва.

Формат фестивалю представляє собою класичні танцювальні дуелі, всі учасники будуть розподілені за рівнем підготовки, серед яких Pro і Beginners, а також за стилями танцю - HipHop, House, DanceHall, Breaking.

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Танцюристи зможуть взяти участь в декількох стилістичних категоріях одночасно.

Коли: 26 травня, 15.00.

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Zaporizhia.City
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