Стала известна судьба кошки, "взломавшей" прилавок с колбасой в Киеве

Кошку, которая забралась в витрину с колбасными изделиями одного из супермаркетов в Киеве, приютили волонтеры.

"Котик из "Континента" оказался мурчливой кошечкой. А вернее - котенком, месяцев 8-10. Имя пока не придумали, так как я думала, что котик будет Хамоном", - написала в Facebook Марина Самойленко, которая и забрала животное.

По словам девушки, когда она приехала забирать кошку, она находилась в стрессовом состоянии и прыгала по стенам.

"Пришлось перенести осмотр ветеринара на другой раз, чтобы не подвергать ее дополнительному стрессу. Дома покушали и обработались от паразитов", - добавила Самойленко.

Как сообщал CityOboz, в Одессе увековечили самую толстую базарную кошку.