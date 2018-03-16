Зняли асфальт: в Дніпрі активізували будівництво метро

У Дніпрі активізували роботи з будівництва трьох нових станцій метрополітену, які будуть відкриті в 2021 році. У четвер, 15 березня, будівельники зняли асфальт в районі вулиці Фабра (колишня Сєрова). Про це пише "Наше місто" з посиланням на заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.

За словами чиновника, до запланованого капітального ремонту проспекту Яворницького поки не приступили через винесення необхідних мереж майбутньої гілки метро. Крім того, через будівництво будуть зміщені в бік трамвайні колії.

"Активні роботи почалися на вулиці Фабра і в районі алеї парку Глоби. Також будемо змушені змістити в сторону трамвайні колії, для забезпечення будівельних робіт", - уточнив Михайло Лисенко.

За інформацією заступника мера, будівництво метро йде за графіком.

Як писав "Обозреватель", бізнесмен Ярославський підтвердив наміри модернізувати аеропорт в Дніпрі .