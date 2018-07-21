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Синоптики предупредили киевлян о грозе

1.4тЧитать новость на украинском

В субботу, 21 июля, в столице Украины ожидается гроза. При этом температура воздуха будет оставаться высокой.

Как отмечает портал КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра, гроза начнется к обеду, а мокрая погода сохранится до конца суток.

В целом же в Киеве ожидается переменная облачность и ветер со скоростью от 5-10 м/с. Воздух прогреется до +27 градусов, при этом в течение дня возможен кратковременный дождь.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра и грозы: все окна домов рекомендуют плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу, оказавшись в непогоду на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, появился уточненный прогноз погоды в Украине.

Место
УкраинаКиев
Объект
погода
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