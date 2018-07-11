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Швырнул на асфальт: смерч покалечил ребенка в Одесской области (видео)

3.2тЧитать новость на украинском

В Беляевском районе Одессокй области из-за смерча пострадал 14-летний подросток. Мощный вихрь поднял ребенка в воздух, а потом - швырнул на асфальт.

Происшествие зафиксировали камеры наблюдения местного магазина, а видео в соцсети опубликовал портал "Думская".

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На видео видно, как ураганный ветер сорвал палатку и подбросил одного из подростков, которые в этот момент находились на улице. Мальчик упал головой вниз и травмировал лицо.

Как сообщал ранее CityOboz, мощный смерч, который пронесся по Одессе, зафиксировали на видео.

Тема
Odesa.City
Место
УкраинаОдесса
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