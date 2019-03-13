Школьница из Киева побила всеукраинский рекорд: в чем ее особенность

Киевлянка Елена Корзенюк стала обладательницей самых длинных волос в Украине и претендует попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Длина волос 15-летней девушки составляет 235 см. Ее внесли в Национальный Реестр Рекордов. Об этом сообщила в Facebook руководитель организации Лана Ветрова.

Елена Корзенюк Facebook: Лана Ветрова.

"15-летняя киевлянка Елена Корзенюк сегодня получила официальный статус рекордсменки Украины — длина ее волос 235см! Национальный Реестр Рекордов будет инициировать внесение нашей Русалки Днепровской в мировую Книгу Рекордов Гиннеса", — написала Ветрова.

Елена Корзенюк Facebook: Лана Ветрова.

Елена Корзенюк Facebook: Лана Ветрова.

Елена Корзенюк Facebook: Лана Ветрова.

Елена Корзенюк Facebook: Лана Ветрова.

Елена Корзенюк Facebook: Лана Ветрова.

Корзенюк может побить мировой рекорд по длине детских волос. Пока что девочкой с самой длинной косой считают аргентинскую школьницу. Длина ее прядей — 170,5 сантиметра.

Как ранее писал OBOZREVATEL, киевский шестиклассник Андрей Куделя установил новый рекорд Украины, выиграв 37 школьных олимпиад. Для этого мальчику потребовалось 65 дней. 20 февраля достижения Андрея внесли в Национальный реестр рекордов.

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