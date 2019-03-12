В Одессе коляску с ребенком сдуло в ледяное море: в сети показали видео

В Одессе штормовой ветер сдул в море коляску с маленьким ребенком, следом за которым прыгнула мама.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал очевидец Василий Бушаров, уточнив, что по счастливой случайности рядом оказался мужчина, который спас семью (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Одесса. Аркадия. Пляж. Сидим, смотрим на море. Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из парней снимает одежду. Причем снимает очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса. Через полминуты на пирс поднимают женщину в темной одежде. Жива. С нее капает вода. Еще несколько секунд. На пирсе появляется ребенок. Потом тот самый парень, который прыгнул. Люди кутают ребенка в одежду. Скоро уходят с пляжа", – рассказал он.

По словам Бушарова, ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Он призвал быть осторожными.

Новости Винницу после мощного урагана засыпало мокрым снегом

"Думаю, что если бы не оказалось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или правильно сказать – спас. Коляску никто доставать из воды не стал. Ситуация простая и нелепая. Будьте осторожны. Не теряйте бдительности. И отдельное спасибо тому парню. Здоровья тебе, мужчина. Спасибо за твое большое сердце", – резюмировал он.

В сети поблагодарили парня за то, что он не растерялся и спас женщину с ребенком. Пользователи заметили, что им повезло.

"О Боже, какой кошмар! Как им повезло, что рядом был тот парень", "Низкий поклон тому парню! Слава Богу, что есть такие люди и что все закончилось хорошо", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое школьников провалились под лед, но их спасли проходящие мимо мужчины, вытащив из ледяной ловушки. Момент засняли на видео.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram