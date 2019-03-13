Школярка з Києва побила всеукраїнський рекорд: у чому її особливість

Киянка Олена Корзенюк стала володаркою найдовшого волосся в Україні і претендує потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.

Довжина волосся 15-річної дівчини становить 235 см. Її внесли до Національного Реєстру Рекордів. Про це повідомила у Facebook керівник організації Лана Вєтрова.

Олена Корзенюк Facebook: Лана Вєтрова.

"15-річна киянка Олена Корзенюк сьогодні отримала офіційний статус рекордсменки України — довжина її волосся 235 см! Національний Реєстр Рекордів ініціюватиме внесення нашої Русалки Дніпровської в світову Книгу Рекордів Гіннеса", — написала Вєтрова.

Олена Корзенюк Facebook: Лана Вєтрова.

Олена Корзенюк Facebook: Лана Вєтрова.

Олена Корзенюк Facebook: Лана Вєтрова.

Олена Корзенюк Facebook: Лана Вєтрова.

Олена Корзенюк Facebook: Лана Вєтрова.

Корзенюк може побити світовий рекорд із довжини дитячого волосся. Поки дівчинкою з найдовшою косою вважають аргентинську школярку. Довжина її коси - 170,5 сантиметра.

Як раніше писав OBOZREVATEL, київський шестикласник Андрій Куделя встановив новий рекорд України, вигравши 37 шкільних олімпіад. Для цього хлопчикові знадобилося 65 днів. 20 лютого досягнення Андрія внесли до Національного реєстру рекордів.

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