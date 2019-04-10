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"З'їла таблетки онука": "бабця"-екстремалка в Харкові підірвала мережу

1.1тЧитати матеріал російською

У Харкові жителі зняли на камеру незвичайного зацепера, який їхав "зайцем", причепившись до тролейбуса.

Відповідна фотографія була опублікована в місцевому пабліку "Харків City" у Facebook, викликавши ажіотаж у мережі.

На кадрі зображена пенсіонерка. Хоча обличчя не видно, тому складно стверджувати, чи дійсно це жінка пенсійного віку, або хтось перевдягнувся. Але користувачі мережі оцінили таку фотографію з гумором.

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"Реклама мазі від болю в суглобах", "Харківські бабки настільки суворі...", "Коли помилково з'їла онука таблетки замість своїх", "Що це було", – написали користувачі.

"З'їла таблетки онука": "бабця"-екстремалка в Харкові підірвала мережу

Однак один із місцевих жителів у коментарях перервав веселощі, зазначивши, що це була дурна витівка молоді.

"При чому тут "Це Харків, дитинко"? На Петровського, вона і двоє її друзів після цього зайшли у двір і фоткалися! Звичайна (переодягнена) молода, тупа діваха! Типу, прикольно, а насправді безглуздо", – обурився місцевий житель.

"З'їла таблетки онука": "бабця"-екстремалка в Харкові підірвала мережу
"З'їла таблетки онука": "бабця"-екстремалка в Харкові підірвала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в місті Кам'янське розгорівся скандал. Водій трамваю вигнав літню пасажирку через неприємний запах, а велика частина людей у транспорті підтримала його.

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Місце
УкраїнаХарків
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Не хватает пенсии на проезд)))
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